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Общество

В Кыргызстане отсутствует государственный каталог экспонатов

В Кыргызстане отсутствует государственный каталог экспонатов. Об этом стало известно сегодня на заседании парламентской фракциии «Ата Мекен».

Депутаты рассматривают вопрос о пропаже 503 экспонатов из Национального исторического музея и 104 экспонатов из музея Михаила Фрунзе.

По словам директора Исторического музея Анаркуль Исираиловой, по факту пропажи возбуждено три уголовных дела. Расследованием занимается Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

«У нас нет каталогов музейнего фонда. На это требуется 10 миллионов сомов», — сообщала Анаркуль Исираилова.

Фракция поручила правительству составить каталог фонда музейных экспонатов. 
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