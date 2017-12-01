В Кыргызстане отсутствует государственный каталог экспонатов. Об этом стало известно сегодня на заседании парламентской фракциии «Ата Мекен».

Депутаты рассматривают вопрос о пропаже 503 экспонатов из Национального исторического музея и 104 экспонатов из музея Михаила Фрунзе.

По словам директора Исторического музея Анаркуль Исираиловой, по факту пропажи возбуждено три уголовных дела. Расследованием занимается Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

«У нас нет каталогов музейнего фонда. На это требуется 10 миллионов сомов», — сообщала Анаркуль Исираилова.

Фракция поручила правительству составить каталог фонда музейных экспонатов.