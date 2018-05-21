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Власть
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (53)

Дело Текебаева. Пересмотр приговора может занять всего 10-15 дней

Государственные органы представили новые документы, по которым уголовное дело лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева может быть пересмотрено. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев.

По его словам, в документах указаны новые даты. Это говорит лишь о том, что госорганы не боятся сказать правду.

«Наверняка поменялось мышление чиновников. Госорганы теперь дают достоверную информацию. Дело может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Адвокаты Омурбека Текебаева готовы передать документы в Генеральную прокуратуру. Пересмотр дела может занять 10-15 дней, так как имеются конкретные основы.
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