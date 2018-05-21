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Власть
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (50)

Дело Текебаева. В уголовном деле появились пять вновь открывшихся обстоятельств

По делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева появились пять вновь открывшихся обстоятельств. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Канатбек Азиз.

Сегодня председатель парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко расскажет об основаниях для пересмотра уголовного дела лидера партии «Ата Мекен».

Как пояснил Канатбек Азиз, вопросы касаются показаний основного свидетеля обвинения — гражданина России Леонида Маевского, вылета бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова в Ош, нестыковок в законодательстве.

«Кроме того, появились новые свидетели, которые ранее не могли дать показания в силу определенных обстоятельств. Теперь они готовы рассказать правду», — отметил Канатбек Азиз.

Лидера партии «Ата Мекен» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.
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