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Власть

Депутат удивлен, почему начальник Юго-Западной таможни не наказан за контрабанду

Начальник Юго-Западной таможни Мирлан Кимсанов должен получить наказание за контрабанду телефонов более чем на 40 миллионов сомов. Об этом сегодня в парламенте заявил председатель комитета по экономике и фискальной политике Нурланбек Макеев.

На заседании представители Государственной таможенной службы сообщили, что по делу о контрабанде сотовых телефонов, которые ввозили под видом термосов, уволены три сотрудника. Расследование по уголовному делу продолжается.

Почему начальник Юго-Западной таможни не получил даже выговор? Как бывший таможенник, скажу: без ведома начальника ничего на таможне не проходит. А тут 41 миллион сомов. Один раз пропустили товар на 30 миллионов сомов, второй раз — на 10 миллионов.

Нурлан Макеев

Напомним, сотрудники АКС ГКНБ задержали грузовик с мобильными телефонами без соответствующих сопроводительных документов. Установлено, что чиновники таможни, вступив в сговор с владельцами товара, оформили его без досмотра в зоне таможенного контроля.

В результате выявлены факты контрабандного ввоза 11 тысяч 220 телефонов на сумму более 30 миллионов сомов.
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