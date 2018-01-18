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Происшествия

В Кыргызстан незаконно ввезли чугунные батареи из Таджикистана

В Кыргызстан незаконно ввезли чугунные батареи из Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, сотрудники оперативной таможни «Юг» в районе микрорайона «Ак-Тилек» в Оше остановили и проверили автотранспортное средство с номерными знаками Кыргызской Республики. При осмотре грузового отсека обнаружено 270 блоков бывших в употреблении чугунных радиаторов общим весом 9 тысяч 450 килограммов.

«Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности. Общая стоимость товара составила 283 тысячи 500 сомов», — сообщила пресс-служба ГТС.
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