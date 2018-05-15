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Общество

Глава ГТС не пришел в ЖК. Депутаты инициируют упразднение ведомства

Депутаты парламента возмутились отсутствием на заседании комитета нового главы Государственной таможенной службы Алмаза Онолбекова и предложили упразднить ведомство. Об этом заявил сегодня на заседании комитета по экономике и фискальной политике депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, нардепы хотели узнать у нового рукодителя ГТС его планы по реформированию службы. «Сейчас в службе работает 1 тысяча 280 человек. Было решено сократить штат. Нам интересно, как новый руководитель собирается реформировать службу. Если он не хочет работать с парламентом, давайте предложим правительству и президенту передать полномочия таможенной службы в ГНС. Нам не нужен человек, который не уважает парламент», — возмутился нардеп.

Правительство предлагает в два раза поднять заработную плату таможенникам. За какие заслуги? Мы уже который год не можем добавить к зарплате учителей, врачей.

Акылбек Жапаров

Комитет намерен на следующей неделе рассмотреть вопрос контрабанды в ГТС.
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