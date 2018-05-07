Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась 7 мая в Кремле, сообщили «Известия».

Глава государства в прямом эфире вышел из рабочего кабинета. Он впервые использовал на инаугурации новый российский лимузин серии «Кортеж», автомобиль проехал к Большому Кремлевскому дворцу мимо Царь-колокола.

На сцену в зале дворца вышли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, символизируя три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. После в зал торжественно внесли государственный флаг и президентский штандарт.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — заявил Владимир Путин на инаугурации.

Владимира Путина переизбрали на пост главы государства по итогам выборов 2018 года. Он занял должность президента в четвертый раз — впервые его избрали в 2000 году.