Президент Кыргызстана посетил закрытый показ фильма «Саякбай»

Для президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова организовали специальный показ исторического фильма «Саякбай». Об этом журналистам сообщили очевидцы.

Напомним, 3 мая Сооронбай Жээнбеков встречался с жителями села Боконбаева Иссык-Кульской области. Там к нему обратился режиссер Эрнест Абдыжапаров с просьбой уделить внимание культуре. Он отметил, что никто из первых лиц государства не обратил внимания на фильм «Саякбай» и не пришел на его премьеру.

Реакция главы государства последовала быстро. На следующий день режиссеру позвонили и попросили устроить показ фильма. Он прошел в одном из столичных кинотеатров. Пресс-служба президента не сообщила о посещении кинотеатра главой государства.

Фильм посвящен жизни и творчеству манасчи Саякбая Каралаева. В нем есть история встречи сказителя с Чингизом Айтматовым. Фильм завоевал несколько наград на международных кинофестивалях.