20:25
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Власть

Президент Кыргызстана посетил закрытый показ фильма «Саякбай»

Для президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова организовали специальный показ исторического фильма «Саякбай». Об этом журналистам сообщили очевидцы.

Напомним, 3 мая Сооронбай Жээнбеков встречался с жителями села Боконбаева Иссык-Кульской области. Там к нему обратился режиссер Эрнест Абдыжапаров с просьбой уделить внимание культуре. Он отметил, что никто из первых лиц государства не обратил внимания на фильм «Саякбай» и не пришел на его премьеру.

Реакция главы государства последовала быстро. На следующий день режиссеру позвонили и попросили устроить показ фильма. Он прошел в одном из столичных кинотеатров. Пресс-служба президента не сообщила о посещении кинотеатра главой государства.

Фильм посвящен жизни и творчеству манасчи Саякбая Каралаева. В нем есть история встречи сказителя с Чингизом Айтматовым. Фильм завоевал несколько наград на международных кинофестивалях.
Ссылка:
просмотров: 796
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша на неделю: 14-18 мая
Афиша на выходные: 12-13 мая
Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом России Владимиром Путиным
Денежно-кредитная политика должна учитывать изменения в связи с ЕАЭС
Сооронбай Жээнбеков: Введение сома — правильное и своевременное решение
Сооронбай Жээнбеков рассказал о достижениях банковского сектора Кыргызстана
Москвадагы кыргызстандыктар «Өлбөс полк» жүрүшүнө катышты
Сооронбай Жээнбеков: Единство советского народа стало решающим фактором Победы
Президент Сооронбай Жээнбеков участвует в шествии «Бессмертного полка»
Президент Кыргызстана возглавил «Бессмертный полк» в Бишкеке
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
У&nbsp;чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство У чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство
Ищут, не&nbsp;могут найти. Аскарбек Шадиев выехал из&nbsp;Кыргызстана? Ищут, не могут найти. Аскарбек Шадиев выехал из Кыргызстана?
В&nbsp;список чиновников, ответственных за&nbsp;модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова В список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова
Бизнес
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Социальные сети&nbsp;&mdash; эффективный способ общения с&nbsp;клиентом Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии