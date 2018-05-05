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Власть

Кто должен защищать политические права граждан, напомнил Сооронбай Жээнбеков

Президент Кыргызстана сегодня встретился с судьями Конституционной палаты Верховного суда. Он поздравил судей и кыргызстанцев с Днем Конституции Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы главы государства, Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что Кыргызстан стремится построить правовое государство, в котором важно соблюдать верховенство закона.

«Для государства приоритетной задачей должна быть защита конституционных прав граждан. Основной закон страны является главным гарантом сохранения законности в стране», — отметил президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул высокую ответственность судей Конституционной палаты в неукоснительном соблюдении конституционнных норм, обеспечении политической стабильности в стране.

На судей Конституционной палаты возложена основная задача по защите политических прав и свобод граждан, конституционной целостности страны.

Сооронбай Жээнбеков напомнил о важности неукоснительного соблюдения законов, конституционных принципов и норм, вынесения справедливых решений.

«В нашей стране закон должен быть превыше всего, и все должны быть равны перед законом», — подчеркнул президент.
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