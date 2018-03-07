15:54
USD 68.08
EUR 84.01
RUB 1.20
Власть

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнование Владимиру Путину

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных жертвах в результате трагического крушения транспортного самолета Ан-26 в Сирии. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — отмечено в телеграмме соболезнования.

Напомним, в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По данным российских СМИ, на борту находились российские военные — 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.
Ссылка:
просмотров: 1087
Версия для печати
Материалы по теме
Президент и четвертая власть. Первая встреча. Фоторепортаж
Особняки, джипы, миллионы. Кого требует в первую очередь проверить президент
Будет ли вторая российская военная база в Кыргызстане, рассказал президент
Президент Кыргызстана о семье, братьях, их вмешательстве в его работу
Свято место пусто не бывает. Президент о Фариде Ниязове
Президент Кыргызстана побеседовал с руководителями СМИ
Ускорить работу по делимитации границ требует от чиновников президент
Митинг в Бишкеке. Активисты заявляют о своей поддержке Сооронбая Жээнбекова
Президент напомнил судьям, что за каждым их решением стоит судьба человека
Президент Кыргызстана поздравил монгольского коллегу с днем рождения
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. Активисты заявляют о&nbsp;своей поддержке Сооронбая Жээнбекова Митинг в Бишкеке. Активисты заявляют о своей поддержке Сооронбая Жээнбекова
Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От&nbsp;первого визита до&nbsp;первой интриги Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в&nbsp;полицию Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
Владимир Путин презентовал новое российское оружие и&nbsp;припугнул мир Владимир Путин презентовал новое российское оружие и припугнул мир
Бизнес
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта
Примите участие в&nbsp;весеннем полумарафоне&nbsp;&mdash; BAKAI BANK JAZ DEMI&mdash;2018 Примите участие в весеннем полумарафоне — BAKAI BANK JAZ DEMI—2018
Diamond Asia Prestige&nbsp;&mdash; эксклюзив от&nbsp;Росинбанка и&nbsp;UnionPay International Diamond Asia Prestige — эксклюзив от Росинбанка и UnionPay International