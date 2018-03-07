Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнование Владимиру Путину

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных жертвах в результате трагического крушения транспортного самолета Ан-26 в Сирии. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — отмечено в телеграмме соболезнования.

Напомним, в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По данным российских СМИ, на борту находились российские военные — 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

