Фасады административных зданий ТЭЦ побелили перед визитом президента Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита сообщил бывший директор теплоцентрали Омуркул уулу Нурлан.

По его словам, произошедшую в январе аварию можно было устранить за 2-3 часа. Ситуацию усугубило то, что в здании не было ни стекол, ни крыши.

«В котельном цехе стояла минусовая температура. Вода начала замерзать. На ремонт здания не выделялось денег. Перед тем как президент посетил ТЭЦ, провели косметический ремонт, выделили немного денег. Только фасад побелили-покрасили, так как маршрут проходил через наше здание», — сказал Омуркул уулу Нурлан.