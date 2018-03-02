В Кыргызстане по-прежнему дефицит доступного жилья

В Кыргызстане дефицит доступного жилья. Об этом на заседании парламентской фракции СДПК сегодня заявил вице-премьер-министр Санжар Муканбетов.

По его словам, жилищный фонд насчитывает 1 миллион 300 единиц. А число нуждающихся растет, 428 семей не имеют своей жилплощади. Износ жилья составляет 40 процентов.

На сегодня, как отметил чиновник, выдано 2 тысячи 747 ипотечных кредитов. С начала 2018 года квартирами обеспечены 309 человек.

Санжар Муканбетов подчеркнул, жилищный фонд нужно увеличивать. И на эти цели предусмотрены средства. Ежегодно закладывается около 50 миллионов сомов на строительство домов экономкласса.

Санжар Муканбетов добавил: необходимо ввести в эксплуатацию 6 миллионов квадратных метров жилья из расчета — один квадратный метр на человека.