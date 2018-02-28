Что вы их мучаете? Иностранцы пожаловались, премьер-министр отреагировал

Премьер-министр Кыргызстана сегодня провел рабочее совещание по вопросу выдачи разрешений на работу иностранным гражданам.

Читайте по теме Чиновники в Кыргызстане не дают разрешения на работу иностранцам

Сапар Исаков возмутился: поступает много жалоб от иностранных граждан, в том числе инвесторов, предпринимателей, сотрудников вузов, о том, что процесс выдачи непрозрачный, медленный и неудобный.

«Мы привлекаем инвесторов и хороших преподавателей в вузы, а госорганы не дают им развиваться, мучают процессом выдачи разрешений», — сказал глава правительства.

Сапар Исаков раскритиковал чиновников.

«Государственная служба миграции затянула процесс с выдачей разрешений на работу в этом году. Несвоевременно были отработаны документы по количеству квот. В связи с этим некоторые иностранные граждане будут вынуждены платить штрафы. Ситуация должна быть проанализирована. Если задержка происходит по вине госоргана, штрафы взиматься не должны. А руководство службы в течение недели должно выправить ситуацию», — сказал Сапар Исаков.

Он потребовал исключить задержки при выдаче разрешений на работу.

Правительство должно создать максимально удобный процесс подачи заявок на получение разрешения на работу. Наше законодательство, наши процедуры должны быть привлекательными для инвесторов, чтобы открывались крупные предприятия, бизнес, приезжали преподавать профессора международных вузов. Инвестиции – это двигатель экономики, это налоговые поступления и новые рабочие места. Сапар Исаков

Чиновникам дали недельный срок для решения вопроса, в том числе в рамках программы «Таза коом», разработать платформу для создания возможности онлайн подачи документов, осуществления необходимых платежей и получения разрешения на работу; в приоритетном порядке выдавать разрешения инвесторам, предпринимателям, бизнесу, академическому персоналу (сократить сроки выдачи разрешений и получения разрешения на работу для этой категории); пересмотреть перечень предъявляемых документов в сторону сокращения и упрощения.