Где в Кыргызстане самая грязная питьевая вода, теперь знают депутаты

Членам парламентского комитета сегодня рассказали, где в Кыргызстане самая грязная питьевая вода, а где чистая. Вопрос чиновникам Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения задал на заседании комитета по бюджету и финансам Руслан Казакбаев.

Он вспомнил детство в селе и рассказал, что все раньше пили воду из местных речек и арыков.

Глава Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскар Токтошев проинформировал депутатов о том, что самая сложная ситуация с чистой водой отмечена в Джалал-Абадской области и в Ляйлякском районе Баткенской области.

В комитете рассматривают ратификацию соглашения с МАР о финансировании проекта по улучшению водоснабжения в селах.