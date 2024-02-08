Жители сел Ошской области пьют воду из арыка

В десяти селах Кара-Суйского района Ошской области нет доступа к чистой воде. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Алишер Козуев.

По его словам, жители села Шерали пьют воду из арыка.

«Перечислю вам эти села: Отуз Адыр, Фуркат, Кыш-Абад, Кара Добо, Жаны Кызыл Суу, Кожомбак, Савай Арык, Беш Капа, Казакмала, Чокмала. В селе Шерали и жители, и домашний скот употребляют воду из арыка. Прошу вас включить эту сельскую местность в проект «Таза суу»», — сказал он.

Депутат напомнил, что Всемирный банк выделял на проект «Таза суу» $63 миллиона, в который вошли 95 сел. В 45 населенных пунктах проект реализован.