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Власть

Жители сел Ошской области пьют воду из арыка

В десяти селах Кара-Суйского района Ошской области нет доступа к чистой воде. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Алишер Козуев.

По его словам, жители села Шерали пьют воду из арыка.

«Перечислю вам эти села: Отуз Адыр, Фуркат, Кыш-Абад, Кара Добо, Жаны Кызыл Суу, Кожомбак, Савай Арык, Беш Капа, Казакмала, Чокмала. В селе Шерали и жители, и домашний скот употребляют воду из арыка. Прошу вас включить эту сельскую местность в проект «Таза суу»», — сказал он.

Депутат напомнил, что Всемирный банк выделял на проект «Таза суу» $63 миллиона, в который вошли 95 сел. В 45 населенных пунктах проект реализован.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286242/
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