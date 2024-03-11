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Власть

Чингиз Айдарбеков предлагает создать Министерство водных ресурсов

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают создать Министерство водных ресурсов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сказал Чингиз Айдарбеков.

По его словам, соседние страны уделяют особое внимание энергетике и уже создали вышеназванное министерство.

«Будут ли у нас предприняты такие шаги? Мы стоим у истоков воды, но у нас работает только служба при Минсельхозе», — сказал Чингиз Айдарбеков.

Заместитель министра сельского хозяйства Мурат Раматов ответил, что вчера выпущено постановление об изменении структуры кабмина. В течение недели оно вступит в силу.

«Мы получаем все функции, касающиеся водных ресурсов. Это и чистая, надземная и подземная вода, и ирригация. Это все передают Службе водных ресурсов. Также название министерств будет начинаться со слов «Министерство водных ресурсов...», а не «Министерство сельского хозяйства...». Это закрепляется как приоритет», — сказал Мурат Раматов.

Чингиз Айдарбеков отметил, что комитет собирается провести завтра выездное заседание с участием представителей кабмина по вопросам энергетики и обеспечения населения чистой водой.

«Собираюсь внести предложение о создании отдельного Министерства или Госагентства, которое будет регулировать вопросы воды», — сказал депутат.

На заседании депутаты обсуждали ратификацию грантового соглашения между кабинетом министров КР и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов», подписанного 11 декабря 2023 года в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288693/
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