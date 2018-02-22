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Власть

У Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у бизнеса сотрудниками Финпола

Есть факты, когда уголовные дела возбуждаются с целью оказания давления на предпринимателей, вымогательства у них денег. Не прекращаются жалобы граждан и добросовестных предпринимателей на неправомерные действия подчиненных вам сотрудников. Также имеются факты, связанные с так называемым «крышеванием» нечистоплотных представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня на встрече с главой Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбеком Осмоновым заявил президент Кыргызстана.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР

Стороны обсуждали меры и задачи по противодействию коррупции, стоящие перед ГСБЭП и обозначенные в решении Совета безопасности от 8 февраля 2018 года.

По данным пресс-службы, глава государства отметил, что на Финансовую полицию возложены задачи по противодействию экономической преступности.

Но анализ результатов деятельности Финпола показывает на серьезную недостаточность принимаемых мер как со стороны руководства Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, так и со стороны отдельных рядовых сотрудников.

Президент считает недостаточной работу Финансовой полиции по противодействию производству и реализации контрафактной алкогольной продукции, выявлению подпольных игорных заведений, пресечению фактов контрабандного вывоза ГСМ в регионах республики и потребовал усилить работу в этих направлениях.

Сооронбай Жээнбеков потребовал сконцентрировать основную деятельность Финансовой полиции на выявлении и пресечении экономических, должностных и коррупционных преступлений, ликвидации коррупционных схем в экономической сфере и государственном секторе.
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