Отмывать преступные доходы чиновникам Кыргызстана будет теперь сложно

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал решение Совета безопасности «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР». Проект решения принят на заседании Совбеза 8 февраля 2018 года.

В частности, решено обеспечить внесение в Жогорку Кенеш и принятие в качестве неотложного в срок до 1 мая 2018 года проекта закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической деятельности».

Правительству, Совету судей и Генеральной прокуратуре рекомендовано в срок до 30 мая 2018 года пересмотреть соответствующие положения дисциплинарных уставов и кодексов этики сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов в сторону ужесточения требований

в части соблюдения морально-этических норм поведения.

Председателю Государственного комитета национальной безопасности Абдилю Сегизбаеву и председателю Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбеку Осмонову приказано:

— принять незамедлительные меры по пресечению фактов неоправданного затягивания или приостановления расследования уголовных дел, возбужденных по должностным преступлениям,

в том числе связанных с коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности;

— принять в рамках уголовно-процессуального законодательства всесторонние и исчерпывающие меры по завершению расследований вышеуказанных уголовных дел, предъявлению виновным лицам обвинения, возмещению причиненного ущерба государству и направлению уголовных дел

в органы прокуратуры для решения вопроса о дальнейшем направлении в суд для разбирательства по существу;

— активизировать оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение совершенных/совершаемых должностных преступлений, в том числе связанных с коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности, в судебных, надзорных и правоохранительных органах, акцентируя внимание на руководителях высшего, старшего и среднего звена;

- в срок до 1 марта 2018 года представить в Генеральную прокуратуру с дублированием

в секретариат Совета безопасности полный перечень уголовных дел по вышеназванной категории.

С полным текстом решения Совета безопасности КР можно ознакомиться здесь.