01:50
-3
USD 68.95
EUR 84.63
RUB 1.19
Власть

Дастан Бекешев: Когда критикуют твою работу, иски подавать не нужно

«За критику твоей работы не нужно подавать иски», — заявил сегодня на заседании профильного комитета ЖК, где обсуждают поправки в Гражданский кодекс, депутат Дастан Бекешев.

Читайте по теме
Законопроект о размещении опровержений в социальных сетях внесли в парламент

«Если бы мы жили в идеальной среде, по демократическим принципам, при справедливой судебной системе и независимых СМИ, были бы вполне понятны данные поправки, когда речь идет о репутации. Но мы живем, к сожалению, в реальности, когда идут бои без правил, когда широко применяются двойные стандарты», — заявила депутат Наталья Никитенко, напомнив о миллионных исках, выставленных бывшим президентом к ряду СМИ.

«Интернет сегодня остается единственным пространством, чтобы люди могли высказать свою точку зрения. Других полей не остается: государственные СМИ обслуживают одну сторону, а судебная система и правоохранители сразу пытаются задавить теми же миллионными исками средства массовой информации, которые высказывают критику», — добавила она.

«Меня, наоборот, беспокоит другая ситуация. Люди почему-то думают, что Интернет имеет какой-то иммунитет. Интернет − это не иммунитет. Но есть вопрос: что считать критикой, а что — нанесением урона чести и достоинству», — заметил Дастан Бекешев.

Когда критикуют твою работу, за это не нужно подавать иски. Потому что ты работаешь или не работаешь. И это оценка общества.

Дастан Бекешев
«Но когда какой-нибудь человек сидит и подкидывает через фейковые сайты информацию о тебе, обвиняет тебя... Ему плевать на твои переживания. Любого человека сейчас можно затоптать через СМИ», — добавил он.

Члены комитета поддержали поправки в первом чтении.
Ссылка:
просмотров: 809
Версия для печати
Материалы по теме
Опровержения в соцсетях. Сумму компенсаций обсуждают в парламенте Кыргызстана
Авария на ТЭЦ. За дни без отопления бишкекчан освободят от платы за тепло
Лишение Пятого канала статуса парламентского телевидения. Депутаты поддерживают
Депутат недоволен курящими в здании Жогорку Кенеша
ЗАО «Пятый канал» предлагают продать
Будут ли снижать пособия? Разъяснения чиновников
Депутат выясняет, кто лоббировал переход на топливо класса евро-5 к 2022 году
Урезать капвложения ради безопасности на дорогах предлагают в парламенте
Штрафы за нарушение ПДД до 1 миллиона сомов: поправки одобрены в первом чтении
Дастан Бекешев: Не надо было спешить с ратификацией соглашения с Казахстаном
Популярные новости
Всех сотрудников АКС проверить на&nbsp;соответствие требует Сооронбай Жээнбеков Всех сотрудников АКС проверить на соответствие требует Сооронбай Жээнбеков
Президент обвинил Генпрокуратуру в&nbsp;неэффективности и&nbsp;безосновательных проверках Президент обвинил Генпрокуратуру в неэффективности и безосновательных проверках
Итоги Совбеза. Доходы и&nbsp;расходы всех силовиков проверят в&nbsp;ближайшее время Итоги Совбеза. Доходы и расходы всех силовиков проверят в ближайшее время
Борьба с&nbsp;коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не&nbsp;пойдет дальше Борьба с коррупцией. Президент рискует доверием народа, если не пойдет дальше
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!