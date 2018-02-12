Дастан Бекешев: Когда критикуют твою работу, иски подавать не нужно

«За критику твоей работы не нужно подавать иски», — заявил сегодня на заседании профильного комитета ЖК, где обсуждают поправки в Гражданский кодекс, депутат Дастан Бекешев.

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«Если бы мы жили в идеальной среде, по демократическим принципам, при справедливой судебной системе и независимых СМИ, были бы вполне понятны данные поправки, когда речь идет о репутации. Но мы живем, к сожалению, в реальности, когда идут бои без правил, когда широко применяются двойные стандарты», — заявила депутат Наталья Никитенко, напомнив о миллионных исках, выставленных бывшим президентом к ряду СМИ.

«Интернет сегодня остается единственным пространством, чтобы люди могли высказать свою точку зрения. Других полей не остается: государственные СМИ обслуживают одну сторону, а судебная система и правоохранители сразу пытаются задавить теми же миллионными исками средства массовой информации, которые высказывают критику», — добавила она.

«Меня, наоборот, беспокоит другая ситуация. Люди почему-то думают, что Интернет имеет какой-то иммунитет. Интернет − это не иммунитет. Но есть вопрос: что считать критикой, а что — нанесением урона чести и достоинству», — заметил Дастан Бекешев.

Когда критикуют твою работу, за это не нужно подавать иски. Потому что ты работаешь или не работаешь. И это оценка общества. Дастан Бекешев

«Но когда какой-нибудь человек сидит и подкидывает через фейковые сайты информацию о тебе, обвиняет тебя... Ему плевать на твои переживания. Любого человека сейчас можно затоптать через СМИ», — добавил он.

Члены комитета поддержали поправки в первом чтении.