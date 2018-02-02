По итогам заседания Евразийского межправсовета подписаны 14 документов

В городе Алматы (Казахстан) по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписаны 14 документов. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках интеграционного объединения.
Так, подписаны следующие документы:
1. Поручение по «цифре»;
2. Поручение по сахару;
3. Распоряжение о ходе работы по созданию органа по расследованию авиационных происшествий;
4. Поручение об отмене решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 № 130;
5. Поручение об отмене решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 № 151;
6. Распоряжение о макроэкономической ситуации в государствах — членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развити;
7. Распоряжение о состоянии взаимной торговли между государствами — членами в 2017 году;
8. Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе.
9. Распоряжении о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения государств — членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2017-2018 годы;
10. Решении об утверждении положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере;
11. Распоряжение о вопросах, связанных с реализацией Договора о пенсионном обеспечении трудящихся, государств — членов Евразийского экономического союза;
12. Распоряжение о реализации решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая
13. Распоряжение о предоставлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии;
14. Распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.
Напомним, что заседание Евразийского межправительственного совета прошло в узком и расширенном составах. В нем приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.