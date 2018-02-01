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Власть

В парламенте Кыргызстана раскритиковали работу спикера

На заседании парламента депутат Каныбек Иманалиев («Ата Мекен») раскритиковал спикера Дастанбека Джумабекова («Кыргызстан»).

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По словам нардепа, прежний торага никогда не навязывал свое мнение. «А вчера на заседании спикер несколько раз поддержал премьера, в то время как в Бишкеке около миллиона граждан живут в холоде. Меня это удивляет. Да, мы должны сотрудничать с премьер-министром, но поддерживать и комментировать критикующих депутатов — это неправильно», — сказал Каныбек Иманалиев.

«Торага призван поддерживать авторитет парламента. Вчера все было по-другому. Заседание проходило хаотично. Мы даже постановление ЖК «Об аварии на ТЭЦ» не приняли», — добавил он.

Отметим, накануне ряд депутатов призвали главу кабмина Сапара Исакова к ответу за аварию на столичной теплоцентрали. Некоторые потребовали его отставки.
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