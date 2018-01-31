Депутаты Жогорку Кенеша до сих пор не получили отчета по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании рассказал Кожобек Рыспаев.

«Нам известно все о модернизации и изношенности. Я сам писал, что ТЭО нет. Без тендера мы провели ратификацию. Технико-экономическое обоснование внесли позже — без подписи и печати», — сказал Кожобек Рыспаев.

Он добавил, что рядовые энергетики днем и ночью работали без сна, а их руководители не могут сказать правду горожанам.

«Нужно было сказать, что химочистка не завершена, чтобы не пострадали невиновные. У нас виновные обычно выходят сухими из воды. Мы всегда вас поддерживаем. А народ обвиняет парламент. Но нужно сказать правду, куда ушли деньги. До сих пор нам не дали отчета по модернизации. Все обещают внести в комитет», — добавил депутат.