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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша до сих пор не получили отчета по модернизации ТЭЦ

Депутаты Жогорку Кенеша до сих пор не получили отчета по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании рассказал Кожобек Рыспаев.

«Нам известно все о модернизации и изношенности. Я сам писал, что ТЭО нет. Без тендера мы провели ратификацию. Технико-экономическое обоснование внесли позже — без подписи и печати», — сказал Кожобек Рыспаев.

Он добавил, что рядовые энергетики днем и ночью работали без сна, а их руководители не могут сказать правду горожанам.

«Нужно было сказать, что химочистка не завершена, чтобы не пострадали невиновные. У нас виновные обычно выходят сухими из воды. Мы всегда вас поддерживаем. А народ обвиняет парламент. Но нужно сказать правду, куда ушли деньги. До сих пор нам не дали отчета по модернизации. Все обещают внести в комитет», — добавил депутат.
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