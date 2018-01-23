Не те предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития

Сеогдня на первом заседании рабочей комиссии, созданной в рамках указа об объявлении 2018-го Годом развития регионов, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков раскритиковал кредитные организации за неправильное распределение кредитов в регионах.
Сооронбай Жээнбеков заявил, что средства Российско-Кыргызского фонда развития распределяются бессистемно.
Глава государства поручил РКФР отдать предпочтение проектам, направленным на открытие производства в сельской местности.
РКФР работает с 24 ноября 2014 года. Он должен поддержать предпринимателей для адаптации в условиях ЕАЭС и помочь развитию экономики Кыргызстана. Ранее сообщалось, что капитал фонда составит $1 миллиард, однако фонд начал работу с $350 миллионов.
По состоянию на октябрь 2017 года РКФР профинансировал 780 проектов на сумму $254 миллиона.