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Власть

В Кыргызстане появятся ведомственные дороги

В Кыргызстане появятся так называемые ведомственные дороги. Об этом сообщили сегодня на заседании парламента представители Министерства транспорта и дорог.

На рассмотрение палаты в первом чтении представлены изменения в Закон «Об автомобильных дорогах», чтобы привести документ в соответствие с нормами технического регламента ЕАЭС.

Депутат Азамат Арапбаев поинтересовался, что такое ведомственные дороги. Жамшитбек Калилов пояснил, что речь идет о дорогах предприятий, занимающихся, к примеру, добычей полезных ископаемых, или дорогах, принадлежащих пансионатам, о трассах, относящихся к айыл окмоту.

«То есть если кто-то захочет проехать по этим дорогам, он должен платить предприятию, пансионату, айыл окмоту?» — спросил Азамат Арапбаев.

Чиновник ответил, что к платным относятся только частные дороги.

«Мы будем сдавать в аренду новые дороги. В первый пилотный проект входит дорога Бишкек — Чалдовар, во второй — дорога в Узгенском районе», — сказал Жамшитбек Калилов.

Дастан Бекешев поинтересовался, когда при строительстве дорог будут заложены разделительные полосы, и посетовал на плохое качество дорожной разметки.

Глава Минтранса заверил, что разделительные барьеры теперь будут в обязательном порядке. А всю разметку теперь проверяют специалисты.

Чиновник напомнил, что будет проведена паспортизация всех дорог страны, чтобы они соответствовали нормам и требованиям техрегламента ЕАЭС.
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