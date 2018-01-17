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Власть

В Кыргызстане депутаты требуют ввести ограничения на сообщения в соцсетях

«Следует, наверное, ввести в социальных сетях ограничения на ту информацию, которая там распространяется», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Улан Примов.

По его словам, в соцсетях сегодня много неправильной, недостоверной и клеветнической информации.

Парламентарий уверен, что надо разработать законопроект, который бы регулировал деятельность социальных сетей в Кыргызстане.

«Нужно уточнить, каким образом социальные сети регулируются в других странах ЕАЭС. Правительство должно заняться этим вопросом и внести в Жогорку Кенеш нужный законопроект», — предложил Улан Примов.

Заместитель министра юстиции Равшан Абдуллаев ответил, что ведомство работает над этим вопросом. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования в правительстве.
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