В Кыргызстане депутаты требуют ввести ограничения на сообщения в соцсетях

«Следует, наверное, ввести в социальных сетях ограничения на ту информацию, которая там распространяется», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Улан Примов.

По его словам, в соцсетях сегодня много неправильной, недостоверной и клеветнической информации.

Парламентарий уверен, что надо разработать законопроект, который бы регулировал деятельность социальных сетей в Кыргызстане.

«Нужно уточнить, каким образом социальные сети регулируются в других странах ЕАЭС. Правительство должно заняться этим вопросом и внести в Жогорку Кенеш нужный законопроект», — предложил Улан Примов.

Заместитель министра юстиции Равшан Абдуллаев ответил, что ведомство работает над этим вопросом. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования в правительстве.