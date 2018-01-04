Депутатам непонятно, на что энергетики Кыргызстана потратили полученные деньги

Депутатам Жогорку Кенеша непонятно, на что энергетики Кыргызстана потратили полученные деньги.

Айнуру Алтыбаева отметила, что необходимо создать депутатскую комиссию и проверить эффективность расходования всех средств, которые получил энергосектор.

$386 миллионов потратили на модернизацию ТЭЦ Бишкека. Почему тарифы не снизились, почему нет хорошего теплоснабжения? Выходит, деньги потрачены нерационально. Айнуру Алтыбаева

Ее поддержал Жунус уулу Алтынбек, отметив, что энергосектор получил достаточно средств для развития.

Алтынай Омурбекова предложила рассмотреть вопрос, когда будет больше депутатов. «Нас осталось девять человек. Не все смогли задать вопросы. Непонятно, на что потратили деньги. Если бы вы дали подробный ответ, ни у кого бы не возникло вопросов», — добавила она.