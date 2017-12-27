Депутаты и министры в Кыргызстане тоже получают госпособия

«Есть министры и депутаты, которые тоже получают государственные пособия», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, законопроект о государственных пособиях не был сырым. У Министерства труда и социального развития было достаточно времени, чтобы его изучить и высказать свою точку зрения. Она посоветовала ведомству инициировать законопроект, по которому член правительства или депутат должен отказаться от получения пособий на время работы.

В Кыргызстане пособия получают 292 тысячи граждан. Данные Нацстаткома говорят о том, что нуждающихся в республике только 92 тысячи человек. Разница в 200 тысяч человек — это те, кто купил справки. Айнуру Алтыбаева

Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев частично согласился с депутатом.

«Пособия получают богатые, у которых есть юристы. Юристы им бумаги готовят, платят деньги соцработникам, и они получают пособия. Нужно изменить систему. Если мы ее изменим, то люди нам спасибо скажут», — заявил Аскарбек Шадиев.