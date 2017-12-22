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Власть

Телекомпании, не заполняющие эфир передачами на кыргызском, предложили закрыть

Депутат предлагает закрыть теле- и радиокомпании, не выполняющие нормы закона о СМИ. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил Кенжебек Бокоев.

По его словам, не все телерадиокомпании страны 50 процентов эфира заполняют передачами на государственном языке, как этого требует закон.

«Мы даже знаем, какие это телекомпании. А министр культуры только сегодня узнал, что именно они должны следить за исполнением нормы закона», — сказал Кенжебек Бокоев.

Министр культуры Султан Жумагулов сообщил, что у них не хватает ресурсов для мониторинга телерадиокомпаний.
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