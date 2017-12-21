Депутат назвал закон о суйунчу предвыборными играми

В парламенте разразился спор между депутатами относительно нового закона о госпособиях, который вступит в силу 1 января 2018 года.

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Ряд нардепов предложили привлечь к ответственности чиновников, пообещавших, что средства на выплату пособий есть. В частности, министра труда и социального развития Таалайкуль Исакунову, которая не рассказала о минусах законопроекта при его принятии.

«Когда принимали закон, всего три депутата были против. А почему теперь вы призываете к ответственности министра?» — спросил коллег депутат Рыскелди Момбеков.

Это закон в поддержку не детей, а акимов, министров и губернаторов. Госпособия – это бюджетные деньги, их должны получать нуждающиеся. Представители Минфина, вы же сидели здесь, давали положительные заключения по законопроекту. А потому что это были игры перед выборами! Рыскелди Момбеков

С ним согласился и депутат Кенжебек Бокоев. «Это была предвыборная кампания. А теперь представьте: как депутат я получаю пособия, а моя соседка — малоимущая, с двумя детьми — не получает. Как я посмотрю ей в глаза? Мне говорят: ты не бери пособие! А я специально возьму и принесу соседке. Потому что депутаты такой закон приняли», — возмутился он.

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Правительство предложило отсрочить вступление в силу Закона КР «О государственных пособиях» на три месяца — до 1 апреля.

«Я призываю всех голосовать против этого закона. Пусть правительство выполняет взятые на себя обязательства! Я уверен, что они не смогут найти деньги», — призвал Кенжебек Бокоев.

«У нас численность населения растет, через 10 лет люди захотят не по 4 тысячи сомов за суйунчу, а больше. И если правительство когда-то захочет убрать эту выплату, будет поздно. Все больше людей захотят его получать», — заметил депутат Дастан Бекешев.

Парламент отправил законопроект об отсрочке нововведений на голосование.