23:56
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Власть

Решить вопрос по Унгар-Тоо требует депутат

Решить вопрос по Унгар-Тоо требует депутат Кенжебек Бокоев. Вопрос он поднял сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где обсудили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном о мерах доверия в районе границы.

Как после принятия соглашения будут решаться спорные моменты? Если вертолетом, к примеру, высадят десант на Унгар-Тоо, какие меры примут к нарушителям? Приведу пример: когда Кыргызстан забрал узбекские пансионаты, Узбекистан подал в суд.

Кенжебек Бокоев

«Мы также можем обратиться в международный суд. Что касается Унгар-Тоо, межправкомиссия рассматривает вопрос, на данный момент он не решен», — ответили представители ГПС.

Обсужденное соглашение позволит осуществлять сотрудничество по вопросам региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, противодействия новым вызовам и угрозам, а также незаконной миграции через государственную границу.
Ссылка:
просмотров: 1038
Версия для печати
Материалы по теме
США ввели санкции против дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
Телекомпании, не заполняющие эфир передачами на кыргызском, предложили закрыть
В регионах Кыргызстана люди два месяца не могут получить пособия
Депутат назвал закон о суйунчу предвыборными играми
Я прошел такой же путь. О чем говорили президенты Кыргызстана и Узбекистана
Сооронбай Жээнбеков прибыл в Ташкент. Его встретил премьер-министр Узбекистана
Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Ташкент
Депутат считает, что фермеры Узбекистана должны платить за воду Кыргызстану
Сооронбай Жээнбеков подписал закон о налоговом сотрудничестве с Узбекистаном
Ратифицировано соглашение с Узбекистаном о пограничных представителях
Популярные новости
Депутат видит угрозу: вся элита Кыргызстана станет в&nbsp;будущем говорить на&nbsp;русском Депутат видит угрозу: вся элита Кыргызстана станет в будущем говорить на русском
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 декабря
Как выглядит самое дорогое в&nbsp;мире посольство стоимостью в&nbsp;$1&nbsp;миллиард Как выглядит самое дорогое в мире посольство стоимостью в $1 миллиард
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы
Бизнес
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store