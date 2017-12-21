Решить вопрос по Унгар-Тоо требует депутат Кенжебек Бокоев. Вопрос он поднял сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где обсудили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном о мерах доверия в районе границы.

Как после принятия соглашения будут решаться спорные моменты? Если вертолетом, к примеру, высадят десант на Унгар-Тоо, какие меры примут к нарушителям? Приведу пример: когда Кыргызстан забрал узбекские пансионаты, Узбекистан подал в суд. Кенжебек Бокоев

«Мы также можем обратиться в международный суд. Что касается Унгар-Тоо, межправкомиссия рассматривает вопрос, на данный момент он не решен», — ответили представители ГПС.

Обсужденное соглашение позволит осуществлять сотрудничество по вопросам региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, противодействия новым вызовам и угрозам, а также незаконной миграции через государственную границу.