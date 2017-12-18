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Власть

Кто станет секретарем Совбеза? Называются имена возможных кандидатов

Секретарь Совета безопасности Алмазбек Курманалиев освобожден от занимаемой должности. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.

В аппарате главы государства ИА «24.kg» назвали имена возможных претендентов на эту должность. По данным источников, на пост рассматриваются кандидатуры главы Госкомитета по делам обороны Мирбека Касымкулова и начальника Генштаба Райимберди Дуйшенбиева.

«Но сказать со стопроцентной уверенностью, кто станет секретарем Совбеза, пока сложно. Вероятно, даже никто из вышеназванных кандидатов», — добавили источники.

Алмазбека Курманалиева назначили на должность в октябре 2017 года.
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