Сооронбай Жээнбеков вручил Шавкату Мирзиееву орден «Данакер»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках своего официального визита вручил главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден «Данакер».

Сооронбай Жээнбеков рассказал, что указ о награждении Шавката Мирзиеева орденом подписал еще экс-президент Алмазбек Атамбаев. При этом он добавил, что искренне рад, что ему выпала честь вручить подобную награду.

В указе отмечается, что орден «Данакер» вручается Шавкату Мирзиееву за огромный вклад в установление стратегического партнерства и укрепление традиционной дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

«У меня сегодня счастливый день. Думаю, не каждому в жизни такое счастье выпадает. Я воспринимаю это как дань уважения и любви кыргызского народа к узбекскому. Получая такую высокую награду, я благодарен своему брату Алмазбеку Атамбаеву. Не часто получал в жизни награды. Я в Корее находился, когда мне сообщили, что Алмазбек Шаршенович наградил меня орденом «Данакер». Я хочу выразить свою признательность за эту награду. Теперь у меня еще больше ответственности. Должен еще больше работать, чтобы укреплять отношения наших стран», — заявил после награждения президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.