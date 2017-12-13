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Власть

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о налоговом сотрудничестве с Узбекистаном

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, в документе закреплены положения, обеспечивающие координацию совместной деятельности, связанной с предупреждением, выявлением и пресечением налоговых правонарушений, а также оказанием взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства.

Кроме того, положения соглашения определяют единый подход к решению тех общих проблем и задач, которые возникают в правовой сфере международного налогообложения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. Документ принят Жогорку Кенешем 7 декабря.
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