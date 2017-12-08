Кыргызстан и Зимбабве установили дипломатические отношения

Постоянные представители Кыргызстана при ООН Миргуль Молдоисаева и Республики Зимбабве Фредерик Мусивава Макамуре Шава подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, обе стороны согласились установить дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций и международного права, в частности, уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения к национальному суверенитету и территориальной целостности, независимости, международным договорам и невмешательства во внутренние дела государств.