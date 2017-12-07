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Власть

Состоялся телефонный разговор глав правительств Кыргызстана и Узбекистана

Главы правительств Кыргызстана и Узбекистана по телефону обсудили вопрос двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

В ходе телефонного разговора Сапар Исаков и Абдулла Арипов обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и отметили высокий уровень взаимодействия между правительствами двух стран.

Стороны подтвердили намерения продолжить работу по созданию благоприятных условий по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между главами государств.
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