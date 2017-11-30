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Власть

Сооронбай Жээнбеков объяснил, почему выбрал для своего первого визита Россию

По итогам рабочей поездки Сооронбай Жээнбеков объяснил журналистам, почему выбрал для своего первого визита Россию.

«Иначе быть не могло. Российская Федерация остается для нас основным стратегическим партнером и союзником. Я благодарен Владимиру Путину за приглашение. Мы обсудили актуальные вопросы, перспективы дальнейшего сотрудничества. Мне представилась возможность вручить ему высшую награду КР – орден «Манас» I степени. К нашей делегации отнеслись очень тепло. Все вопросы, которые мы обсуждали, будут решены», - пояснил Сооронбай Жээнбеков.
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