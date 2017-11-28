Перевести вывески на госязык можно бесплатно. Но бизнесмены об этом не знают

«У предпринимателей есть возможность правильно перевести рекламу или вывески на государственный язык бесплатно. Но бизнес не знает об этом и платит штрафы», — заявила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева.

Депутаты обсуждают поправки в закон о рекламе. На прошлой неделе вопрос отложили из-за отсутствия представителей Национальной комиссии по госязыку. Депутаты предположили, что проверкой правильности написания названий и рекламы на госязыке должен заниматься один орган. Сегодня на заседании выяснилось, что Нацкомиссия лишь представляет факты нарушений, а решение о штрафах из-за неправильных надписей принимает Госагентство антимонопольного регулирования.

Если предприниматель ошибся при написании рекламы или вывески на госязыке, ему должны выдать предписание об устранении нарушения. В течение месяца в Нацкомиссии по госязыку ему бесплатно сделают правильный перевод.

«Но предприниматели ведь не знают об этом. Антимонопольная служба отнюдь не работает в интересах тех налогоплательщиков, за чей счет живет. То, что вы говорите в микрофон, в реальности не пересекается с тем, что есть на самом деле. Комиссия говорит, что может бесплатно перевести, помочь человеку избежать наказания. За год всего 50 переводов, а все потому, что антимонопольный орган их штрафует. Нельзя подходить к бизнесу как к дойной корове все 26 лет», — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.