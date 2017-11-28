Четыре года не могут в Бишкеке решить вопрос подключения южной зоны к воде

Четыре года не могут в Бишкеке решить вопрос подключения южной зоны города к водопроводу и канализации. Вопрос о порядке и условиях выдачи технических условий и подключения к проектируемым инженерным сетям в очередной раз предложили снять с повестки сессии горкенеша.

Несколько депутатов отметили, что по данному вопросу нет заключения бюджетной комиссии.

«Нам нужна экономика или нет? Сколько объектов стоит и ждет, чтобы получить разрешение?» — заметил один из нардепов.

Четыре года мы обсуждаем это положение. Давайте послушаем отчет, поддержим. Ну что мы за депутаты такие, если за четыре года не можем решить вопрос? Депутат Таалайбек Сагынов

По постановлению правительства «О генеральном плане города Бишкек до 2025 года» от 21.11.2006 года принято решение по освоению южной зоны столицы с целью размещения там микрорайонов «Юг-3», «Юг-4», «Юг-5», «Юг-6», «Юг-7» и «Юг-8».

Мэрии поручалось принять меры по обеспечению инженерной инфраструктурой южной зоны, в том числе просчитать общую стоимость затрат для строительства инженерных сетей, а также определить механизмы финансирования. На сегодня ОсОО Garant Trans Ltd готовит проектную документацию прокладки инженерных сетей.

В целях развития водопроводных и канализационных сетей, а также сооружений в южной зоне Бишкека между правительством КР и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 15 мая 2014 года подписаны соглашения об инвестициях в размере 16 миллионов евро (8 миллионов кредит и столько же — грант).