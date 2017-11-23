Как президенты Кыргызстана вступали в должность. История инаугураций

24 ноября состоится инаугурация четвертого президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. На выборах 15 октября он одержал победу, набрав 54,22 процента голосов.

Торжественная церемония пройдет в Доме приемов «Эне-Сай» Государственной резиденции «Ала-Арча». На организацию мероприятия потратили 8 миллионов 404 тысячи 248 сомов.

Приглашены 450 человек. Сооронбай Жээнбеков принесет присягу, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручит ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт президента.

По окончании торжественной церемонии вступления в должность будет произведен троекратный артиллерийский залп.

Затем Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев направятся в здание Жогорку Кенеша, где выстроится рота почетного караула и командующий Национальной гвардией отрапортует новому президенту страны — главнокомандующему.

Затем они направятся в рабочий кабинет главы государства для передачи дел.

А как было на прошлых церемониях вступления президентов в должность? Где они проходили и как?

Символы власти

В 1990 году Аскара Акаева избрали президентом Киргизской ССР, а в 1991-м президентом уже независимого Кыргызстана. Церемонии вступления в должность проводились в большом зале «Белого дома», где сейчас проходят пленарные заседания парламента. В 2000-м инаугурация прошла в здании Национальной филармонии.

Из обязательного атрибута с тех времен сохранилась лишь присяга на Конституции и целование государственного флага. Остальные ритуалы появились позже. Что касается символов власти, то штандарт и знак отличия утвердили в 2000 году. Удостоверение президента — в 1995-м.

Штандарт и нагрудный знак президента индивидуальны. После того как глава государства покидает пост, он забирает штандарт и знак с выгравированными именем, фамилией, датой избрания и сроком обозначенных в Конституции полномочий. Для преемника эти атрибуты изготовляются по тому же эскизу, но возможны изменения — в инкрустации, орнаментах, цвете.

К примеру, нагрудный знак Аскара Акаева был украшен бриллиантами. Обрамлен алмазами знак был и у свергнутого в апреле 2010-го года президента Курманбека Бакиева. А вот у Розы Отунбаевой (президента переходного периода, назначенного в 2010-м году временным правительством. — Прим. ИА «24.kg») — жемчугом.

Нагрудный знак отличия и штандарт

При создании нагрудного знака использованы герб страны, стилизованный образ тюндюка — символа очага, Родины и вечности.

Цепь знака изготовлена из золота высшей пробы и состоит из повторяющихся элементов, часть из которых выполнена в виде тюндюка, другая — в виде симметричной восьмилучевой звезды, в центре каждой помещена крупная жемчужина, они символизируют административные образования Кыргызской Республики.

На оборотной стороне пластины в верхней части цепи выгравированы фамилия, имя и отчество президента Кыргызстана на государственном языке и время его вступления в должность.

Штандарт президента — полотнище цвета государственного флага, обрамленное золотой лентой шириной 50 миллиметров и золотой бахромой. В центре расположен золотой круг, в который помещено стилизованное изображение герба — белый сокол с распростертыми крыльями, расположенные на заднем плане озера отроги Ала-Тоо и восходящее солнце.

Фото Султана Досалиева. Штандарт президента Кыргызстана справа

По кругу нанесена золотом надпись «Кыргыз Республикасынын Президенти».

На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными на государственном языке фамилией, именем и отчеством главы государства и датами, указывающими срок его избрания.

Древко штандарта увенчано золотым навершием в виде наконечника копья.

Удостоверение главы государства стандартное по размеру, бумага с голубой окантовкой. Слева государственный герб, а справа — имя, отчество и фамилия главы государства и дата его избрания.

Место встречи изменить можно

Первая инаугурация Акаева и две последующие проходили весьма скромно. Аскар Акаев быстро клялся на Конституции служить верой и правдой народу и отечеству.

В 2000-м году инаугурацию решили провести с помпой, в филармонии. Тогда же на шее Аскара Акаева засверкал украшенный бриллиантами нагрудный знак и появился штандарт.

В 2009-м в этом же зале вступал в должность Курманбек Бакиев. А вот его первая инаугурация — в 2005-м году прошла перед Домом правительства. Курманбек Бакиев настолько проникся атмосферой праздника, что даже сплясал андижанскую польку. Правда, нагрудный знак снял.

Выглядел он, кстати, роскошно и стоил, как признался тогда Адахан Мадумаров (в 2005-м году он перекочевал из парламентского кресла в кабинет госсекретаря, и под его руководством готовился сценарий инаугурации. — Прим. ИА «24.kg»), «как хороший автомобиль».

В центре нагрудного знака, сделанного из золота и снабженного серебряной 24-звенной цепью, художники изобразили героя национального эпоса Манаса верхом на скакуне. На обратной стороне одного из звеньев выгравировали имя, отчество, фамилию президента и дату его избрания. Церемония обошлась бюджету в 21 миллион сомов.

Нагрудный знак образца 2009-го года видоизменили ювелиры госпредприятия «Кыял»: цепь сократили до девяти звеньев (символизирующих 7 областей Кыргызстана, города Бишкек и Ош), в центральной части размещался уже не Манас, а герб страны. На оборотной стороне знака ювелиры указали срок полномочий Курманбека Бакиева — до 2014 года...

Без размаха

Инаугурация Алмазбека Атамбаева 1 декабря 2011 года состоялась в Национальной филармонии. Это была первая в истории передача власти от временного президента новому. В инаугурации участвовали свыше трех десятков высокопоставленных лиц из разных стран. Обошлось торжество в 10 миллионов сомов.

Фото «Азаттыка». Алмазбек Атамбаев приносит присягу в качестве президента Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев плясок не устраивал. Поблагодарил предшественницу Розу Отунбаеву, приложился к стягу и пообещал трудиться во благо родной страны.