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Власть

Как президенты Кыргызстана вступали в должность. История инаугураций

Фото из Интернета. Почетный караул Национальной гвардии завтра будет приветствовать нового президента Кыргызстана

24 ноября состоится инаугурация четвертого президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. На выборах 15 октября он одержал победу, набрав 54,22 процента голосов.

Торжественная церемония пройдет в Доме приемов «Эне-Сай» Государственной резиденции «Ала-Арча». На организацию мероприятия потратили 8 миллионов 404 тысячи 248 сомов.

Приглашены 450 человек. Сооронбай Жээнбеков принесет присягу, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручит ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт президента.

По окончании торжественной церемонии вступления в должность будет произведен троекратный артиллерийский залп.

Затем Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев направятся в здание Жогорку Кенеша, где выстроится рота почетного караула и командующий Национальной гвардией отрапортует новому президенту страны — главнокомандующему.

Затем они направятся в рабочий кабинет главы государства для передачи дел.

А как было на прошлых церемониях вступления президентов в должность? Где они проходили и как?

Символы власти

В 1990 году Аскара Акаева избрали президентом Киргизской ССР, а в 1991-м президентом уже независимого Кыргызстана. Церемонии вступления в должность проводились в большом зале «Белого дома», где сейчас проходят пленарные заседания парламента. В 2000-м инаугурация прошла в здании Национальной филармонии.

Из обязательного атрибута с тех времен сохранилась лишь присяга на Конституции и целование государственного флага. Остальные ритуалы появились позже. Что касается символов власти, то штандарт и знак отличия утвердили в 2000 году. Удостоверение президента — в 1995-м.

Штандарт и нагрудный знак президента индивидуальны. После того как глава государства покидает пост, он забирает штандарт и знак с выгравированными именем, фамилией, датой избрания и сроком обозначенных в Конституции полномочий. Для преемника эти атрибуты изготовляются по тому же эскизу, но возможны изменения — в инкрустации, орнаментах, цвете.

К примеру, нагрудный знак Аскара Акаева был украшен бриллиантами. Обрамлен алмазами знак был и у свергнутого в апреле 2010-го года президента Курманбека Бакиева. А вот у Розы Отунбаевой (президента переходного периода, назначенного в 2010-м году временным правительством. — Прим. ИА «24.kg») — жемчугом.

Нагрудный знак отличия и штандарт

При создании нагрудного знака использованы герб страны, стилизованный образ тюндюка — символа очага, Родины и вечности.

Цепь знака изготовлена из золота высшей пробы и состоит из повторяющихся элементов, часть из которых выполнена в виде тюндюка, другая — в виде симметричной восьмилучевой звезды, в центре каждой помещена крупная жемчужина, они символизируют административные образования Кыргызской Республики.

На оборотной стороне пластины в верхней части цепи выгравированы фамилия, имя и отчество президента Кыргызстана на государственном языке и время его вступления в должность.

Штандарт президента — полотнище цвета государственного флага, обрамленное золотой лентой шириной 50 миллиметров и золотой бахромой. В центре расположен золотой круг, в который помещено стилизованное изображение герба — белый сокол с распростертыми крыльями, расположенные на заднем плане озера отроги Ала-Тоо и восходящее солнце.

Фото Султана Досалиева. Штандарт президента Кыргызстана справа

По кругу нанесена золотом надпись «Кыргыз Республикасынын Президенти».

На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными на государственном языке фамилией, именем и отчеством главы государства и датами, указывающими срок его избрания.

Древко штандарта увенчано золотым навершием в виде наконечника копья.

Удостоверение главы государства стандартное по размеру, бумага с голубой окантовкой. Слева государственный герб, а справа — имя, отчество и фамилия главы государства и дата его избрания.

Место встречи изменить можно

Первая инаугурация Акаева и две последующие проходили весьма скромно. Аскар Акаев быстро клялся на Конституции служить верой и правдой народу и отечеству.

В 2000-м году инаугурацию решили провести с помпой, в филармонии. Тогда же на шее Аскара Акаева засверкал украшенный бриллиантами нагрудный знак и появился штандарт.

В 2009-м в этом же зале вступал в должность Курманбек Бакиев. А вот его первая инаугурация — в 2005-м году прошла перед Домом правительства. Курманбек Бакиев настолько проникся атмосферой праздника, что даже сплясал андижанскую польку. Правда, нагрудный знак снял. 

Выглядел он, кстати, роскошно и стоил, как признался тогда Адахан Мадумаров (в 2005-м году он перекочевал из парламентского кресла в кабинет госсекретаря, и под его руководством готовился сценарий инаугурации. — Прим. ИА «24.kg»), «как хороший автомобиль».

 В центре нагрудного знака, сделанного из золота и снабженного серебряной 24-звенной цепью, художники изобразили героя национального эпоса Манаса верхом на скакуне. На обратной стороне одного из звеньев выгравировали имя, отчество, фамилию президента и дату его избрания. Церемония обошлась бюджету в 21 миллион сомов.

Нагрудный знак образца 2009-го года видоизменили ювелиры госпредприятия «Кыял»: цепь сократили до девяти звеньев (символизирующих 7 областей Кыргызстана, города Бишкек и Ош), в центральной части размещался уже не Манас, а герб страны. На оборотной стороне знака ювелиры указали срок полномочий Курманбека Бакиева — до 2014 года...

Без размаха

Инаугурация Алмазбека Атамбаева 1 декабря 2011 года состоялась в Национальной филармонии. Это была первая в истории передача власти от временного президента новому. В инаугурации участвовали свыше трех десятков высокопоставленных лиц из разных стран. Обошлось торжество в 10 миллионов сомов.

Фото «Азаттыка». Алмазбек Атамбаев приносит присягу в качестве президента Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев плясок не устраивал. Поблагодарил предшественницу Розу Отунбаеву, приложился к стягу и пообещал трудиться во благо родной страны.
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