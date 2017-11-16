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Власть

МИД Казахстана отреагировал на высказывания Алмазбека Атамбаева

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов не считает себя вправе давать оценку высказываниям главы другого государства, но он присоединяется «к мнению известного политолога, который сказал, что высказывания уходящего президента КР являются неполиткорректными и не соответствуют статусу главы суверенного государства». Об этом сообщают казахстанские СМИ.

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При этом Кайрат Абдрахманов выразил уверенность, что «с правительством КР можно плодотворно работать над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты ранее».

«Особенное внимание сконцентрировать на том, чтобы наконец-то одобрить, подписать так называемую дорожную карту, которая была выработана во время визита премьер-министра КР в Астану», — заключил глава МИД РК.

Ранее речь президента КР Алмазбека Атамбаева прокомментировал и спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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