В правительстве заверяют, что тоже обеспокоены ледниками. Депутаты не верят

«Парламент пытаются заставить легализовать прошлые грехи по Кумтору и продолжить беззаконие, которое было и раньше», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Наталья Никитенко.

Она считает, что сегодня есть все основания, чтобы общественность и гражданские активисты поднимали острую проблему разрушения ледников.

«Из-за Кумтора менялось правительство и парламент, была революция. Сейчас правительство говорит о заключении нового соглашения по Кумтору. Но нельзя отменить тот ущерб, который уже нанесен», — возмутилась Наталья Никитенко.

На это вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев ответил, что кабмин тоже думает о ледниках и переживает за них. И оценка тому, кто виновен в незаконных решениях по Кумтору, еще будет дана. Но сейчас нужно принять закон, чтобы исключить дальнейшие споры по этому поводу, тем более что ледники Давыдова и Лысый уже отрабатываются.