Не гнаться за количеством призывают чиновников: ремонтируйте имеющиеся школы

Депутаты требуют не возводить новые школы, а капитально отремонтировать действующие. С таким предложением выступила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова.

Она напомнила, что Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ до 2015 года провело инвентаризацию 2,2 тысячи школ. В итоге 38 процентов из них признаны аварийными. В 80 процентах школ нужен капитальный ремонт.

«Предлагаю сделать капремонт и приостановить строительство. Надо смотреть не на количество, а на качество», — уверена Айсулуу Мамашова.

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова ответила, что это идеальное решение. Но сначала государству нужно завершить строительство школ в отдаленных районах, где их вообще нет.

На сегодня в Кыргызстане насчитывается 295 социальных объектов-долгостроев.

Другой депутат, Альфия Самигуллина, отметила, что государство берет на себя слишком амбициозные планы. Но потом не выполняет свои же обещания.

«Вот владельцы Джеруя обещали построить 60 школ, возвели 54. Остальные будут построены. Они реально оценили свои возможности. А правительство обещало построить более 70 школ, но в итоге построено лишь 27. Нужно реально подходить к этому вопросу и не гнаться за количеством», — уверена депутат.