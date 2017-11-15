Коттеджи Максима Бакиева. Генпрокуратуре предстоит разбираться с их продажей

Генпрокуратура разберется с продажей коттеджей Максима Бакиева. Соответствующее письмо в главный надзорный орган страны направил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Как рассказали «ИА 24.kg» в правительстве, письмо за № 1-4062 от 15 ноября направлено на имя генерального прокурора Индиры Джолдубаевой сегодня же. Главный надзорный орган должен провести тщательное расследование по фактам, озвученным в материале Эльнуры Алкановой. Результаты будут обнародованы в СМИ.

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Напомним, сегодня журналист опубликовала вторую часть своего расследования о продаже коттеджей сына свергнутого президента Бакиева (первая часть опубликована 2 октября 2017 года). Она считает, что настоящим покупателем является глава совета директоров «БТА Банка» Темир Рыскулов.

Темир Рыскулов - одноклассник и соратник Сапара Исакова. Брат главы правительства Капар Исаков на момент совершения сделки являлся советником председателя правления «БТА Банка».

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