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Власть

Коттеджи Максима Бакиева. Генпрокуратуре предстоит разбираться с их продажей

Генпрокуратура разберется с продажей коттеджей Максима Бакиева. Соответствующее письмо в главный надзорный орган страны направил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Как рассказали «ИА 24.kg» в правительстве, письмо за № 1-4062 от 15 ноября направлено на имя генерального прокурора Индиры Джолдубаевой сегодня же. Главный надзорный орган должен провести тщательное расследование по фактам, озвученным в материале Эльнуры Алкановой. Результаты будут обнародованы в СМИ.

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Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева

Напомним, сегодня журналист опубликовала вторую часть своего расследования о продаже коттеджей сына свергнутого президента Бакиева (первая часть опубликована 2 октября 2017 года). Она считает, что настоящим покупателем является глава совета директоров «БТА Банка» Темир Рыскулов.

Темир Рыскулов - одноклассник и соратник Сапара Исакова. Брат главы правительства Капар Исаков на момент совершения сделки являлся советником председателя правления «БТА Банка».

ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник за 142 миллиона сомов.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли вблизи Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.

 
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