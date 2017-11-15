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Власть

О развороте Кыргызстана в сторону Китая и Узбекистана рассказал президент

Президент Кыргызстана рассказал о развороте страны в сторону Узбекистана и Китая. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию.

По его словам, сейчас совместно с братским Узбекистаном нужно брать кредит и строить железную дорогу, потому что одновременно с этим можно будет соединить север и юг Кыргызстана по железной дороге.

«Сапар Джумакадырович (Исаков, премьер-министр Кыргызстана. — Прим. ИА «24.kg»), будем оформлять кредит. Это займет несколько лет. Но автотрассу Кашгар — Ош — Ташкент нужно начинать уже сейчас. Там всего уйдет несколько десятков миллионов долларов», — уверен Алмазбек Атамбаев.

Глава государства также подчеркнул, что те, кто говорят о ненужности сельскохозяйственной продукции Кыргызстана в Китае, нагло врут.

«Мне председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно говорил, что Китай нуждается в экологически чистых продуктах. У них ведь все на удобрениях. А у нас даже завода нет. У нас есть экологически чистые продукты. Значит, надо работать с Китаем, раз нас отрезают от ЕАЭС. Надо ехать в Китай и Узбекистан. Та же наша картошка, я смотрю, влет уходит», — заключил Алмазбек Атамбаев.
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