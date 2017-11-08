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Власть

Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений по укреплению внешних рубежей

Фото аппарата президента. Алмазбек Атамбаев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиева

Алмазбек Атамбаев на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных cил Райимберди Дуйшенбиевым дал ряд поручений по укреплению внешних рубежей. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, глава государства сообщил о работе по укреплению обороноспособности, дальнейшему развитию Вооруженных сил страны и реализации комплекса мер, направленных на улучшение технической оснащенности и социального обеспечения военнослужащих.

Райимберди Дуйшенбиев доложил о развитии пограничной инфраструктуры и повышении боеготовности подразделений. В частности,  о завершении строительства двух многоквартирных домов для военнослужащих Государственной пограничной службы и подготовке к открытию заставы «Минбулак» в Баткенской области.
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