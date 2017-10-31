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Власть

Депутаты проверят, как расходуют средства на развитие госязыка

В парламенте создали рабочую группу, которая проверит, как расходуют средства, выделенные на развитие кыргызского языка. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков отметил, что в рамках Национальной программы развития государственного языка на 2014-2020 годы изданы книги, которые продают по очень высоким ценам. По мнению парламентария, в этом присутствует коррупция, а потому он предложил создать рабочую группу для изучения вопроса. В нее вошли шесть депутатов.

Ранее на пленарной сессии Рыскелди Момбеков заявлял, что из выделенных на Нацпрограмму 2014-2020 годов 500 миллионов сомов освоено лишь 142 миллиона. По его словам, большую часть средств получили Минобразования и Минкультуры, тогда как Нацкомиссия по госязыку получила 2 или 3 миллиона сомов.
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