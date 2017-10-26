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Власть

Аида Исмаилова не знает о заседании фракции по смещению ее лидера

Депутат фракции «Республика—Ата Журт» Аида Исмаилова не подозревает о созыве внеочередного заседания фракции по смещению ее лидера Омурбека Бабанова. «Не в курсе», — ответила парламентарий на вопрос ИА «24.kg» об информации, появившейся в прессе.

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Напомним, в парламентском объединении сообщили, что и у них есть недовольные лидером Омурбеком Бабановым. По данным членов «РАЖ», пришедший недавно в парламент по списку этой партии Зарылбек Рысалиев (бывший глава МВД) намерен инициировать внеочередное фракционное заседание и поставить вопрос о доверии Омурбеку Бабанову.

«Я спросила своего консультанта, помощника, и никто не в курсе. Я, как и они, впервые слышу от вас о созыве», — прокомментировала Аида Исмаилова ситуацию.

Что же касается выражения недоверия лидеру фракции Омурбеку Бабанову, парламентарий сказала: «Довольна я или недовольна, это мое личное... Есть некоторые моменты, но я ни с кем о них не говорила».
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