Депутатам не дает покоя захороненная мумия из Исторического музея

Депутатам не дает покоя захороненная в Баткенской области мумия из Исторического музея. Свое недовольство скандалом высказал член фракции СДПК Рыскелди Момбеков.

Он призвал поставить точку в вопросе захоронения мумии из Исторического музея. Он уверен, что мумия уже начала гнить, поэтому ее и надо было захоронить.

«Я сам был министром культуры. Она тогда уже была и лежала там (в музее) 60 лет. Но за это время ни один ученый не изучил ее. А когда министерство захоронило ее, начали возмущаться, требовать выкопать. Я считаю, что это вандализм. Нет информации, где было бы написано, кем была эта мумия — кыргызкой, мусульманкой. За ее продажу даже деньги в свое время предлагали. Но мумию не продали», — отметил Рыскелди Момбеков.

Напомним, что Минкультуры решило захоронить мумию, которая хранилась в Историческом музее 60 лет. Ее предали земле в Баткенской области на прошлой неделе. Однако ученые обратились к президенту с просьбой об эксгумации мумии, считая ее захоронение вандализмом. Министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков посчитал шумиху вокруг захоронения мумии борьбой за его место.