В тревожном ожидании. Сапар Исаков провел переговоры с Бакытжаном Сагинтаевым

Сегодня в Астане состоялись переговоры глав правительств Кыргызстана и Казахстана Сапара Исакова и Бакытжана Сагинтаева.

На официальном сайте премьер-министра Казахстана сообщается, что в Астану прибыла большая представительная делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.

Отмечается, что проведены двусторонние переговоры в узком составе и проходят переговоры в расширенном составе с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

Встреча инициирована кыргызской стороной.

Никаких подробностей о повестке дня не сообщается. Известно, что в числе прочих вопросов главы двух правительств обсуждают ситуацию, сложившуюся на кыргызско-казахской границе.