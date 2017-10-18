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Власть

В тревожном ожидании. Сапар Исаков провел переговоры с Бакытжаном Сагинтаевым

Сегодня в Астане состоялись переговоры глав правительств Кыргызстана и Казахстана Сапара Исакова и Бакытжана Сагинтаева.

На официальном сайте премьер-министра Казахстана сообщается, что в Астану прибыла большая представительная делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.

Отмечается, что проведены двусторонние переговоры в узком составе и проходят переговоры в расширенном составе с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

Встреча инициирована кыргызской стороной.

Никаких подробностей о повестке дня не сообщается. Известно, что в числе прочих вопросов главы двух правительств обсуждают ситуацию, сложившуюся на кыргызско-казахской границе.
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