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Власть

Портал госуслуг — единое окно доступа к госуслугам в электронном формате

«Единый портал электронных государственных услуг – это автоматизированная информационная система цифрового центра обслуживания населения, представляющая собой единое окно доступа и получения государственных услуг КР в электронном формате», - сказал сегодня на презентации портала portal.tazakoom.kg премьер-министра Сапар Исаков.

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Глава правительства, используя свой биометрический паспорт и картридер, продемонстрировал доступные на сегодня госуслуги, подчеркнув, что со временем их перечень на портале будет пополняться.

Доступные услуги:

1. Подача заявления на регистрацию заключения брака.

2. Регистрация адреса по месту жительства.

3 .Справочная информация по проверке документов в «Бюро находок».

4. Выдача адресной справки.

5. Выписка из Единого государтвенного регистра населения.

6. Подача анкеты-заявления на изготовление общегражданского паспорта по следующим мотивам:

- окончание срока действия паспорта;
- окончание визовых страниц;
- второй загранпаспорт.

7. Выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

8. Выписка о транспортном средстве и водительском удостоверении.

Кроме того, портал имеет интеграцию с единый платежным шлюзом Кыргызской Республики для проведения оплаты за госуслуги в режиме онлайн.

На портале предусмотрена защищенная система подтверждения личности гражданина и использования электронно-цифровой подписи для заверения своих действий в соответствии с законодательством страны посредством биометрической идентификационной карты.

Сапар Исаков

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