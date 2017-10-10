«Единый портал электронных государственных услуг – это автоматизированная информационная система цифрового центра обслуживания населения, представляющая собой единое окно доступа и получения государственных услуг КР в электронном формате», - сказал сегодня на презентации портала portal.tazakoom.kg премьер-министра Сапар Исаков.
Глава правительства, используя свой биометрический паспорт и картридер, продемонстрировал доступные на сегодня госуслуги, подчеркнув, что со временем их перечень на портале будет пополняться.
Доступные услуги:
1. Подача заявления на регистрацию заключения брака.
2. Регистрация адреса по месту жительства.
3 .Справочная информация по проверке документов в «Бюро находок».
4. Выдача адресной справки.
5. Выписка из Единого государтвенного регистра населения.
6. Подача анкеты-заявления на изготовление общегражданского паспорта по следующим мотивам:
- окончание срока действия паспорта;
- окончание визовых страниц;
- второй загранпаспорт.
7. Выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество.
8. Выписка о транспортном средстве и водительском удостоверении.
Кроме того, портал имеет интеграцию с единый платежным шлюзом Кыргызской Республики для проведения оплаты за госуслуги в режиме онлайн.
На портале предусмотрена защищенная система подтверждения личности гражданина и использования электронно-цифровой подписи для заверения своих действий в соответствии с законодательством страны посредством биометрической идентификационной карты.Сапар Исаков